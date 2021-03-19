Volkswagen модифицировал фургон Transporter

Volkswagen выпустил модифицированный Transporter 6.1 Sportline. Он получил ряд спортивных дополнений и обновления технологий.

Фургон доступен с короткой или длинной колесной базой. Спереди он имеет красную контрастную решетку радиатора и новый бампер, а сзади – новый спойлер, который является эксклюзивным для линейки Sportline. Подвеску опустили на 30 мм и добавили подсвеченные боковые решетки. Об этом сообщили в Volkswagen.

Спортивные обновления включают также 18-дюймовые черные колеса. В Sportline также дебютируют ряд новых металлических цветов Indium Grey, Fortana Red, Ravenna Blue и Copper Bronze, предоставляющие выразительного премиального вида. Интерьер нового T6.1 Sportline получил роскошную кожу наппа и замшевую отделку.

Также будет доступен Sportline Black Edition, который получит эксклюзивный цвет легкосплавных колесных дисков, матовые черные боковые решетки, подвеску Eibach и цветную подвеску.

Новая линейка Sportline получила подогрев передних сидений и "ультрасовременный цифровой кокпит" в дополнение к радиостанции DAB, кондиционеру и навигационной системе Discover Media. Последняя для Black Edition доступна с 9,2-дюймовым сенсорным экраном.

Для помощи водителю установили камеру заднего вида, светодиодные фары с дальним светом, передние и задние датчики парковки, адаптивный круиз-контроль с экстренным торможением в городе и систему сигнализации против кражи с мониторингом салона.

Касаемо двигателя, то тут объемный 2,0-литровый агрегат TDI на 204 л.с. с 7-ступенчатой коробкой передач DSG, которая является стандартной для всех T6.1 Sportline. Это обеспечивает ускорение до 100 км/ч за 8,9 секунды с максимальной скоростью 202 км/ч.

Sportline можно будет заказать с конца марта, а поставки начнутся с июля. Стоимость от 42 940 фунтов стерлингов. Black Edition стоит от 45 140.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Volkswagen подтвердил, что внедорожник Nivus будет продаваться в Европе во второй половине 2021 года. Эту модель можно считать нынешним T-Cross, но с более плавной задней линией крыши.