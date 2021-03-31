Infiniti QX60 нового поколения получит модернизированную систему безопасности

Тизер для Infiniti QX60 нового поколения рассказал об обновленной системе безопасности ProPilot Assist премиум-модели. Похоже, что перед дебютом компания решила раскрыть все детали кроссовера.

QX60 2022 – это первая модель компании, которая получила усовершенствованные технологии ProPilot Assist. Теперь система безопасности интегрируется с навигационной системой. Это позволяет различным функциям лучше прогнозировать, что должно произойти в движении. Об этом сообщает Motor1.

Улучшенные датчики позволяют такие вещи, как плавное и раннее автоматическое торможение. Также есть помощь при рулевом регулировании. Плюс, адаптивный круиз-контроль способен поддерживать выбранную скорость. Теперь система распознавания дорожных знаков может предложить водителям автоматически изменять скорость, чтобы соответствовать текущему ограничению.

В предыдущих тизерах Infiniti уже рекламировал обновленную полноприводную систему 2022 года QX60. До 50 процентов крутящего момента может идти на задние колеса. Датчики смогут направлять мощность в любую сторону, где требуется тяга.

Кроссовер продолжит использовать 3,5-литровый V6, как текущая модель, но не понятно, будет ли он также на 295 лошадиных сил. Здесь еще обновили трансмиссию и теперь у автомобиля девятиступенчатая автоматическая КП.

Стиль QX60 2022 должен быть очень похожим на концепт прототипа QX60 Monograph. Модель получила узкие фары и большую сетчатую решетку радиатора. Общий внешний вид имеет плавные формы. Внутри широкий информационно-развлекательный дисплей расположен на верхней части центральной панели, также возможна цифровая панель приборов.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Infiniti QX60 сможет буксовать прицепы, которые весят 2772 кг. Некоторые модели получат настроенное на прицепы программирование устойчивости и специальные жгуты предварительного подключения.