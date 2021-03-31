Infiniti QX60 нового покоління отримає модернізовану систему безпеки

Тизер для Infiniti QX60 нового покоління розповів про оновлену системі безпеки ProPilot Assist преміум-моделі. Схоже, що перед дебютом компанія вирішила розкрити всі деталі кросовера.

QX60 2022 року – це перша модель компанії, яка отримала вдосконалені технології ProPilot Assist. Тепер система безпеки інтегрується з навігаційною системою. Це дозволяє різним функціям краще прогнозувати, що має відбутися в русі. Про це повідомляє Motor1.

Покращені датчики дозволяють такі речі, як плавне та раннє автоматичне гальмування. Також є допомога при рульовому регулюванні. Плюс, адаптивний круїз-контроль здатний підтримувати обрану швидкість. Тепер система розпізнавання дорожніх знаків може запропонувати водіям автоматично змінювати швидкість, щоб відповідати поточному обмеженню.

У попередніх тизерах Infiniti вже рекламував оновлену повнопривідну систему 2022 року QX60. До 50 відсотків крутного моменту може йти на задні колеса. Датчики зможуть направляти потужність у будь-яку сторону, де потрібна тяга.

Кросовер продовжить використовувати 3,5-літровий V6, як поточна модель, але не зрозуміло, чи буде він також на 295 кінських сил. Тут ще оновили трансмісію і тепер у автомобіля дев'ятиступенева автоматична КП.

Стиль QX60 2022 року повинен бути дуже схожим на концепт прототипу QX60 Monograph. Модель отримала вузькі фари та велику сітчасту решітку радіатора. Загальний зовнішній вигляд має плавні форми. Усередині широкий інформаційно-розважальний дисплей розташований на верхній частині центральної панелі, також можлива цифрова панель приладів.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Infiniti QX60 зможе буксувати причепи, які важать 2772 кг. Деякі моделі отримають налаштоване на причепи програмування стійкості та спеціальні джгути попереднього під'єднання.