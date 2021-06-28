Land Rover Defender превратили в мощный суперкар

Немецкое ателье Manhart Performance представила свою версию внедорожника Land Rover Defender нового поколения. Manhart Defender DP 500 имеет в своем арсенале 512 "лошадок"

После доработок легендарный британский вездеход способен дать фору многим спорткарам. Об этом сообщает пресс-служба производителя.

С момента своего дебюта в апреле 1948 году модель Defender пользуется огромной популярностью. Это объясняется оригинальным дизайном и надежностью конструкции этого вездехода. По мнению многих поклонников бренда, Defender – это лучшее, что когда-либо производила компания Land Rover. Новое поколение, дебютировавшее в 2019 году, призвано продолжить успех оригинального Defender с современным дизайном и технологиями ХХI века.

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В свою очередь компания Manhart Performance решила создать автомобиль, который выделяется на фоне своих серийных собратьев более агрессивным обликом, роскошным салоном и мощным "сердцем". Так на свет появился Defender DP 500, который был радикально модернизирован как с точки зрения техники, так и по своему дизайну и внутреннему содержанию.

Основой послужил "стоковый" Defender P400 AWD в длиннобазном пятидверном исполнении. Трехлитровый рядный 6-цилиндровый мотор форсировали с 400 до 512 л.с., а крутящий момент увеличили с 550 до 710 Нм. По этим параметрам он опередил топовую заводскую модификацию Р525 c 5-литровым V8, которая имеет в своем активе 525 "лошадок" и 625 Нм. В паре с мощным мотором работает 8-ступенчатая автоматическая коробка передач.

Это стало возможным благодаря установке перепрограммированного блока управления двигателем, новой выхлопной системы с "прямотоком". Естественно, что увеличение мощности потребовало полной модернизации остальных узлов и агрегатов. В частности, установили более эффективную тормозную систему. Пневмоподвеску перенастроили и опустили ближе к земле на 30 мм за счет изменения программного обеспечения.

Визуально DP 500 выделяется не только ярким обвесом, но и эффектными колесными дисками. Кованные 24-дюймовые "катки" Manhart Forged Line "обуты" в низкопрофильную высокоскоростную резину размерностью 295/30. В качестве альтернативы компания предлагает диски Concave One на 22 дюйма с шинами 295/40.

В салоне новинки – царство кожи и алькантары. Для отделки используется высококачественная кожа черного и белого цветов, черная алькантара и белая контрастная декоративная строчка с ромбовидным рисунком.

Кроме того, в салоне появились передние спортивные кресла Manhart ErgoMed by Recaro с полным комплектом электрических приводов, подогревом и вентиляцией, а также встроенными подушками безопасности.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Manhart Performance показал свой вариант BMW M3 Competition. Стоковый 3-литровый 6-цилиндровый двигатель форсировали с 510 до 635 л.с., а крутящий момент вырос с 650 до 780 Нм.