Hyundai Staria полностью рассекретили

Корейская компания Hyundai продолжает активную экспансию по всем фронтам. К недавно представленному электромобилю Ioniq 5 прибавится не менее футуристичный минивэн Staria.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Автомобиль отправиться в серийное производство именно в таком виде, каким его показали дизайнеры компании.

Hyundai Staria сменит на конвейере семейство вэнов Hyundai H-1/Starex hyundainews.com

Hyundai Staria сменит на конвейере семейство вэнов Hyundai H-1/Starex. Среди ярких особенностей новинки – эффектная светодиодная светотехника с тонкой линией ДХО, опоясывающей переднюю часть машины, интегрированные в решетку радиатора фары и большая площадь остекления.

Сиденья второго ряда можно развернуть против хода hyundainews.com

Новинка станет родоначальником большого семейства коммерческих моделей марки. На ее фоне все конкуренты выглядят пришельцами из прошлого века. Автомобиль получил совершенно новую платформу с поперечным расположением двигателя, передним приводом и независимой задней подвеской. По сравнению с Н-1 колесную базу увеличили с 3200 до 3273 мм. Размеры модели также выросли во всех направлениях. В длину автомобиль достигает 5253 мм (+ 103 мм), ширина увеличена до 1997 мм (+77 мм), а высота стала больше на 65 мм (1990 мм).

Hyundai Staria предлагает несколько вариантов салона на 7-11 мест hyundainews.com

Семейство будет представлено как пассажирскими, так и грузовыми моделями. В частности, развозной фургон Staria Cargo имеет трехместный салон и грузовое отделение объемом 5м3, способное вместить 3 стандартные европаллеты. Также будет вариант комби с двумя рядами сидений и более скромным багажником.

В дорогих версиях можно заказать кресла повышенного комфорта hyundainews.com

Минивэн Hyundai Staria Tourer получил салон на 11 мест с 4-мя рядами сидений. Можно выбрать 9-местную конфигурацию, в которой на первом и втором рядах установлены по два раздельных кресла, причем, сиденья второго ряда можно развернуть против хода. Кроме того, покупателям будут предложены более дорогие варианты Staria Premium/Lounge с 9- или 7-местным салоном. В этом случает предусмотрена дорогая отделка и более комфортабельные кресла.

На пикнике в салоне минивена можно организовать спальные места hyundainews.com

Для Staria будут доступны три двигателя на выбор. Турбодизель 2.2 VGT развивает мощность 177 л.с. и крутящий момент 431 Нм. Он будет доступен в паре с 6-ступенчатой "механикой" или 8-ступенчатым "автоматом", в моно или полноприводном исполнении. Бензиновая гамма представлена атмосферным V6 3.5 MPI (272 л.с., 331 Нм) и его версией с ГБО – 3.5 LPI (240 л.с., 314 Нм). В обоих случаях с ним работает 8-ступенчатая АКП.

Для Staria будут доступны три двигателя на выбор мощностью от 177 до 272 л.с. hyundainews.com

Заказы на новинку в Южной Корее уже принимается, а стоимость стартутет с $22 тысячи долларов за фургон Staria Cargo и от $26 тысяч за минивэн Staria Tourer. Позже в семействе появятся разнообразные модификации, включая VIP-шатл, дом на колесах и машина скорой помощи.

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