Hyundai Staria повністю розсекретили

Корейська компанія Hyundai продовжує активну експансію на всіх фронтах. До недавно представленого електромобілю Ioniq 5 додасться не менше футуристичний мінівен Staria.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Автомобіль відправитися у серійне виробництво саме у такому вигляді, яким його показали дизайнери компанії.

Hyundai Staria змінить на конвеєрі сімейство венів Hyundai H-1/Starex hyundainews.com

Hyundai Staria змінить на конвеєрі сімейство венів Hyundai H-1/Starex. Серед яскравих особливостей новинки – ефектна світлодіодне світлотехніка з тонкою лінією ДГЗ, що опоясує передню частину машини, інтегровані в решітку радіатора фари та велика площа скління.

Сидіння другого ряду можна розгорнути проти ходу hyundainews.com

Новинка стане родоначальником великого сімейства комерційних моделей марки. На її тлі все конкуренти виглядають прибульцями з минулого століття. Автомобіль отримав абсолютно нову платформу з поперечним розташуванням двигуна, переднім приводом та незалежною задньою підвіскою. У порівнянні з Н-1 колісну базу збільшили з 3200 до 3273 мм. Розміри моделі також зросли у всіх напрямках. У довжину автомобіль досягає 5253 мм (+ 103 мм), ширина збільшена до 1997 мм (+77 мм), а висота стала більше на 65 мм (1990 мм).

Hyundai Staria пропонує кілька варіантів салону на 7-11 місць hyundainews.com

Сімейство буде представлено як пасажирськими, так і вантажними моделями. Зокрема, развозной фургон Staria Cargo має тримісний салон та вантажне відділення об'ємом 5м3, здатне вмістити 3 стандартні європалет. Також буде варіант комбі з двома рядами сидінь та більш скромним багажником.

У дорогих версіях можна замовити крісла підвищеного комфорту hyundainews.com

Мінівен Hyundai Staria Tourer отримав салон на 11 місць з 4-ма рядами сидінь. Можна вибрати 9-місцеву конфігурацію, в якій на першому та другому рядах встановлені по два роздільних крісла, причому, сидіння другого ряду можна розгорнути проти ходу. Крім того, покупцям будуть запропоновані більш дорогі варіанти Staria Premium/Lounge з 9 або 7-місцевим салоном. У цьому випадку передбачена дороге оздоблення та більш комфортабельні крісла.

На пікніку в салоні мінівена можна організувати спальні місця hyundainews.com

Для Staria будуть доступні три двигуни на вибір. Турбодизель 2.2 VGT розвиває потужність 177 к.с. та крутний момент 431 Нм. Він буде доступний у парі з 6-ступіневою "механікою" або 8-ступіневім "автоматом", в моно або повноприводному виконанні. Бензинова гамма представлена атмосферним V6 3.5 MPI (272 к.с., 331 Нм) та його версією з ГБО – 3.5 LPI (240 к.с., 314 Нм). В обох випадках з ним працює 8-ступенева АКП.

Для Staria будуть доступні три двигуни на вибір потужністю від 177 до 272 к.с. hyundainews.com

Замовлення на новинку в Південній Кореї вже приймається, а вартість стартутет з $22 тисячі доларів за фургон Staria Cargo та від $ 26 тисяч за мінівен Staria Tourer. Пізніше у сімействі з'являться різноманітні модифікації, включаючи VIP-шатл, будинок на колесах та машина швидкої допомоги.

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