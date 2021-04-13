Hyundai Staria повністю розсекретили

Корейська компанія Hyundai продовжує активну експансію на всіх фронтах. До недавно представленого електромобілю Ioniq 5 додасться не менше футуристичний мінівен Staria.

Про це повідомляє прес-служба виробника. Автомобіль відправитися у серійне виробництво саме у такому вигляді, яким його показали дизайнери компанії.

Hyundai Staria змінить на конвеєрі сімейство венів Hyundai H-1/Starex. Серед яскравих особливостей новинки – ефектна світлодіодне світлотехніка з тонкою лінією ДГЗ, що опоясує передню частину машини, інтегровані в решітку радіатора фари та велика площа скління.

Новинка стане родоначальником великого сімейства комерційних моделей марки. На її тлі все конкуренти виглядають прибульцями з минулого століття. Автомобіль отримав абсолютно нову платформу з поперечним розташуванням двигуна, переднім приводом та незалежною задньою підвіскою. У порівнянні з Н-1 колісну базу збільшили з 3200 до 3273 мм. Розміри моделі також зросли у всіх напрямках. У довжину автомобіль досягає 5253 мм (+ 103 мм), ширина збільшена до 1997 мм (+77 мм), а висота стала більше на 65 мм (1990 мм).

Сімейство буде представлено як пасажирськими, так і вантажними моделями. Зокрема, развозной фургон Staria Cargo має тримісний салон та вантажне відділення об'ємом 5м3, здатне вмістити 3 стандартні європалет. Також буде варіант комбі з двома рядами сидінь та більш скромним багажником.

Мінівен Hyundai Staria Tourer отримав салон на 11 місць з 4-ма рядами сидінь. Можна вибрати 9-місцеву конфігурацію, в якій на першому та другому рядах встановлені по два роздільних крісла, причому, сидіння другого ряду можна розгорнути проти ходу. Крім того, покупцям будуть запропоновані більш дорогі варіанти Staria Premium/Lounge з 9 або 7-місцевим салоном. У цьому випадку передбачена дороге оздоблення та більш комфортабельні крісла.

Для Staria будуть доступні три двигуни на вибір. Турбодизель 2.2 VGT розвиває потужність 177 к.с. та крутний момент 431 Нм. Він буде доступний у парі з 6-ступіневою "механікою" або 8-ступіневім "автоматом", в моно або повноприводному виконанні. Бензинова гамма представлена атмосферним V6 3.5 MPI (272 к.с., 331 Нм) та його версією з ГБО – 3.5 LPI (240 к.с., 314 Нм). В обох випадках з ним працює 8-ступенева АКП.

Замовлення на новинку в Південній Кореї вже приймається, а вартість стартутет з $22 тисячі доларів за фургон Staria Cargo та від $ 26 тисяч за мінівен Staria Tourer. Пізніше у сімействі з'являться різноманітні модифікації, включаючи VIP-шатл, будинок на колесах та машина швидкої допомоги.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Hyundai поділилася новими подробицями щодо "зарядженого кросовера" Kona N.