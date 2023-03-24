Hyundai представил новое поколение модели Verna/Accent

Южнокорейская компания Hyundai провела в Индии презентацию нового поколения седана Verna, известного на других рынках под именем Accent. Автомобиль получил стильный внешний вид, стал крупнее в размерах, а также широкий ассортимент опций.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. По сравнению с предшественником новая генерация компактного седана прибавила в размерах по всем направлениям. Габаритные размеры новинки – 4535/1765/1475 мм. Длина выросла на 152 мм, а ширина – на 25 мм, что позволило увеличить размеры салона для большего комфорта водителя и пассажиров.

Дизайн модели выполнен в новом фирменном стиле Sensuous Sportiness, который ранее уже нашел свое применение в других новинках марки, начиная с популярного кроссовера Tucson и заканчивая седаном Sonata. Самым узнаваемым элементом является "кристаллическая" решетка радиатора тонкая светодиодная панель, протянувшаяся на всю ширину передней панели автомобиля.

В списке опций новой Verna есть кожаная отделка салона, фоновое светодиодное освещение с палитрой из 64 цветов, подогрев и вентиляция сидений, охлаждаемый перчаточный ящик и цифровой кокпит с двумя 10,25-дюймовыми дисплеями шкалы приборов и инфо-развлекательной системы. Кроме того, для новинки предусмотрен набор электронных помощников, включающий системы экстренного торможения, поддержания движения в полосе, мониторинга "слепых" зон, адаптивный круиз-контроль и система автоматического переключения дальнего света.

Покупателям будут предложены два 1,5-литровых бензиновых мотора на выбор. Базовая версия оснащается атмосферным мотором мощностью 115 л.с. а в паре с ним доступны 6-ступенчатая МКП или вариатор. Более дорогая комплектация получила турбированный мотор GDi, имеющий в своем арсенале 160 "лошадок". Он будет работать в паре с 6-ступенчатой МКП или 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями.

Автомобиль будет доступен в четырех вариантах комплектации. Цена Hyundai Verna на индийском рынке стартует с $13178 за базовую версию, а за вариант с турбонаддувом придется заплатить не менее $17937. Для других рынков модель под именем Accent будет представлена в ближайшие несколько месяцев.

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