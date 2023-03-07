Hyundai поделился новыми подробностями об электрической Kona

Корейская компания Hyundai рассказала о новых версиях кроссовера Kona EV. Автомобиль будет предложен с двумя двигателями и двумя батареями на выбор.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новое поколение модели Kona доступно с несколькими силовыми агрегатами, включая электрический. Компания анонсировала появление модели еще в декабре прошлого года, а теперь стали известны ее технические характеристики.

Hyundai Kona EV в европейской спецификации будет предложена в вариантах Standard Range и Long Range. Базовая версия будет иметь в своем арсенале батарею емкостью 48,4 кВтч и электромотор мощностью 115 кВт (156 л.с.). Для второй версии предусмотрена батарея емкостью 65,4 кВт и более мощный двигатель на 160 кВт (218 л.с.). В последнем случае запас хода достигает 490 км по циклу WLTP.

Kona EV использует бортовую сеть на 400В, а на зарядку батареи от 10 до 80% емкости на скоростной станции потребуется порядка 40 минут. Кроме того, новинка получила функцию управления одной педалью и возможность подзаряжать внешние источники потребления электроэнергии (V2L).

Городской кроссовер стал крупнее своего предшественника. В длину модель выросла до 4355 мм (+150 мм), стала шире на 25 мм, а колесная база стала длиннее на 60 мм.

Также модель получила инновационную светодиодную светотехнику Pixelated Seamless Horizon Lamp, которая придает выразительный характер образу кроссовера. Благодаря проработанной аэродинамике кузов обладает коэффициентом сопротивления воздуху 0.27.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Hyundai показала спортивный кроссовер Venue N Line.