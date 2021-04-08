Hyundai представил 7-местный кроссовер Alcazar

Компания Hyundai презентовала новый компактный кроссовер Alcazar с тремя рядами сидений.

Об этом сообщается на сайте производителя. Новинка построена на платформе модели Creta, но отличается дизайном и 7-местным салоном.

Автомобиль получил современный дизайн, выполненный в новой стилистике бренда. Длина модели выросла с 4,3 до 4,5 м. Расстояние между осями увеличили до 2760 мм (+150 мм). Кроссовер получил более широкие проемы задних дверей, задний свес стал больше, а в оригинальных задних стойках появились дополнительные окна.

Alcazar выделяется крупной хромированной решеткой радиатора, оригинальными "многоэтажными" фарами, более крупные "противотуманки" и массивными порогами. Крупные задние фонари имеют дополнительные секции на двери багажника.

Покупатели смогут выбирать между 6- или 7-местным салоном. В первом случае на втором ряду установлены два индивидуальных кресла с широким боксом-подлокотником между ними, а во втором – полноценный трехместный диван.

Для новинки буду доступны 1,5-литровый турбодизель 1.5 (115 л.с., 250 Нм) и двухлитровый атмосферный бензиновый мотор (159 л.с., 192 Нм). В паре с ними будут работать как механическая, так и автоматическая трансмиссия. Привод осуществляется исключительно на передние колеса.

Выпускать Hyundai Alcazar будут на заводе компании в Индии, а продажи начнутся в конце мая.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Hyundai анонсировал презентацию пикапа Santa Cruz.