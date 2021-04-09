Hyundai поделился новыми подробностями о Kona N

Компания Hyndai продолжает делиться информацией о новом "заряженном" кроссовере Kona N. На этот раз стали известны детали о технических особенностях новинки.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Кроссовер Kona N станет еще одним дополнением к семейству Hyundai N. Автомобиль имеет в своем арсенале 280-сильный турбированный мотор 2.0 T GDI с увеличенным крутящим моментом.

Кроссовер Kona N станет еще одним дополнением к семейству Hyundai N hyundainews.com

Главная инновация – использование на кроссовере 8-ступенчатой роботизированной коробки передач N DCT с двойным сцеплением мокрого типа.

N DCT – это усовершенствованная версия коробки передач 8DCT собственной разработки компании. С учетом передачи большего момента, ее усилии и доработали. В сочетании с 2-литровым двигателем T-GDI и за счет применения уникальных передаточных чисел, она обеспечивает максимальную производительность. Блок управления трансмиссией откалиброван для N, что гарантирует более быстрое переключение передач и предоставляет возможность использования ряда эксклюзивных функций.

Напомним, что первой N DCT получил спортивный хэтчбек Veloster N, а чуть позже его установили на хэтчбеке i30 N.

В отличие от КП с сухим сцеплением, DCT мокрого типа использует два электрических масляных насоса, чтобы уменьшить трение между движущимися частями и улучшить охлаждение сцепления. Это позволяет передавать через коробку передач больший крутящий момент.

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Для коробки передач Hyundai Kona N предусмотрено три режима работы: стандартный N Power Shift, трековый N Track Sense Shift и экстремальный N Grin Shift. Кроме того, у новинки есть пять ездовых режимов электроники – Normal, Eco, Sport, N и Custom, который водитель настраивает "под себя". Также автомобиль снабдили системой launch control, которая позволит стартовать с места с максимальным ускорением.

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