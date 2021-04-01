Hyundai готується до презентації пікапа Santa Cruz

Корейська компанія готується до презентації пікапа Hyundai Santa Cruz та представила перші зображення новинки.

Про це повідомляє пресслужба виробника. Офіційний дебют моделі заплановано на 15 квітня.

Компанія Hyundai вирішила поборотися за наймасовіший у США сегмент ринку пікапів. Для цього ще у січні 2015 року було показано концепт Santa Cruz.

Автомобіль побудували на базі кросовера Santa Fe. Він мав несучий кузов та "полуторну" кабіну з орними дверима. Яскравий концепт був добре прийнятий публікою, але подальша розробка моделі була відкладена через більш пріоритетні машини.

У 2017 році в компанії роботу над пікапом продовжили, але його концепцію переглянули. Замість Santa Fe основою для створення серійної моделі вибрали більш компактний кросовер Tucson нового покоління. Він "поділився" не тільки платформою, але й ефектним дизайном. Крім того, для зручності користування машина отримала 4 повноцінних двері та більш просторий салон.

Так у компанії вирішили піти від прямої конкуренції з основними гравцями ринку пікапів та навіть претендують на створення нового класу – Sport Adventure Vehicle (SAV). Звідси і основна аудиторія – молодь та жителі передмість, яким не потрібні важкі рамні машини.

Варто зазначити, що для Hyundai це не перший досвід створення пікапів. У 60-70-их роках компанія випускала за ліцензією Mazda триколісні вантажівки Hyundai K360, T 2000 та T600. А з 1976 до 1990 року на базі моделі Pony збирали легкі пікапи Brisa.

Виробництво пікапів Hyundai Santa Cruz почнеться влітку на американському заводі компанії в Алабамі, де збирають кросовери Santa Fe та Tucson, а також седани Sonata та Elantra. Ціни будуть оголошені ближче до початку продажів.

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