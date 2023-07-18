Hyundai анонсировал новое поколение кроссовера Santa Fe

Южнокорейская компания Hyundai представила первую информацию о новой генерации популярного кроссовера Santa Fe. Дизайн модели радикально отличается от предшественников, а увеличенные размеры позволили сделать салон более просторным и вместительным.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Впервые с 2018 года компания решилась на кардинальную трансформацию одного из своих бестселлеров. Пятое поколение Santa Fe будет официально презентовано в августе нынешнего года, поэтому компания пока ограничилась лишь фирменными фото интерьера и экстерьера новинки.

Новый Santa Fe напоминает по своей стилистике продукцию британского Land Rover, но при этом кроссовер не лишен самобытности. В дизайне преобладают рубленные формы и острые грани. Выразительности облику придают пиксельные фары H-образной формы. Большая прямоугольная дверь багажника установлена практически вертикально и доходит в нижней части до кромки багажника. Это существенно облегчает загрузку крупногабаритных грузов. Арки колес выполнены в форме усеченного восьмиугольника и вмещают крупные 21-дюймовые диски.

За счет длинной колесной базы и более крупным габаритным размерам создателям удалось существенно увеличить пространство салона и вместимость багажника. Если сложить второй и третий ряд сидений, то образуется ровная поверхность. Это позволит, например, организовать в салоне спальное место.

Яркие цвета отделки кресел и потолка делают салон визуально более просторным, а вставки под дерево или изящная вышивка на сиденьях, придают салону Santa Fe более изысканный вид. Изогнутый дисплей объединяет 12,3-дюймовые шкалу приборов и сенсорный дисплей информационно-развлекательную систему.

По предварительным данным автомобиль получит несколько силовых агрегатов на выбор. Топовая версия будет оснащена турбированным 2,5-литровым 4-цилиндровым мотором мощностью 280 л.с. Также покупателям будут доступны гибридные версии мощностью 265 л.с. (PHEV) и 230-сильный обычный гибрид. Оба используют в своем составе 1,6-литровый турбированный мотор T-GDi.

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