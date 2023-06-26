Hyundai работает над проектом электрического спорткара

Южнокорейская компания Hyundai представила патентные чертежи будущий спорткар, который получит оригинальную переднюю подвеску и шасси с возможностью установки электрических компонентов.

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Об этом сообщает портал The Drive. Показанный в прошлом году концепт Hyundai N Vision 74 вызвал огромный интерес автомобильной общественности. Яркий спорткар, созданный по мотивам экспериментальной модели Pony Coupe 1974 года, получил агрессивный дизайн, пиксельные светодиодные фары и фонари, а также уникальную силовую установку на водородных топливных элементах.

На чертежах представлено двухдверное шасси с кузовом из пластика, армированного углеродным волокном, и большим центральным тоннелем. В патенте говорится, что вместо коробки передач в этом туннеле могут быть установлены электрические компоненты. Второй документ посвящен конструкции передней части того же автомобиля с подвеской на поперечных рычагах и силовыми распорками.

Напомним, что заднеприводный концепт N Vision 74 имеет пару электромоторов, каждый из которых отвечает за вращение собственного колеса. Суммарная мощность тандема достигает 500 кВт (680 л.с.), а крутящий момент составляет 900 Нм. Емкость 800-вольтовой батареи – 62,4 кВт, а энергию для нее обеспечивает водородный электрохимический генератор мощностью 95 кВт (129 л.с.). В двух углепластиковых баллонах под давлением находится 4,2 кг водорода. Этого хватит, чтобы преодолеть свыше 600 км. По словам создателей концепт способен разгоняться до первой "сотни" за 4 секунды, а максимальная скорость превышает 250 км/ч.

За последнее десятилетие компания Hyundai сделала грандиозный прорыв в технологиях и дизайне выпускаемой продукции. Появление патентов свидетельствуют о серьезности намерений компании запустить в серию электрический спорткар. Буде ли он похож на концепт N Vision 74 мы узнаем совсем скоро…

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