Hyundai анонсировал лимитированную серию i30 N Drive-N

Компания Hyundai представила лимитированную серию хетчбека i30 N Drive-N Limited Edition. Эксклюзивная версия будет изготовлена тиражом всего 800 экземпляров.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Новинка создана на базе "заряженного" хэтчбека i30 N. Версия Drive-N Limited Edition будет предложена в двух перламутровых оттенках – черном Phantom Black Pearl и белом Serenity White Pearl.

Видео дня

Автомобиль оснащен 2-литровым турбированным мотором семейства T-GDi. Он развивает мощность 280 л.с., а крутящий момент достигает 392 Нм. В паре с ним работает 8-ступенчатая роботизированная коробка передач с двумя сцеплениями собственной разработки компании. Ее особенностями являются три специальных режима работы: N Power Shift, N Grin Shift и N Track Sense Shift. Кроме того, активация кнопки N Grin Shift (NGS) позволит получить дополнительно прирост мощности на 10 л.с. на протяжении 20 секунд.

Новина получила эксклюзивные 19-дюймовые кованные диски в бронзовом цвете, черную символику Hyundai, декоративные аппликации и эмблемы Drive-N в бронзовых окладах на передних крыльях. На символике Drive‑N указаны GPS-координаты немецкого тестового центра компании, который расположен по соседству сo знаменитого гоночной трассой Нюрбургринг. Напомним, что спортивные версии Hyundai разрабатываются и тестируются на "Северной петле" Нюрбургринга с 2011 года.

В салоне каждой машины появится плакетка с указанием индивидуального номера экземпляра. Для отделки интерьера используется кожа и алькантара, украшенные декоративной красной строчкой. Автомобиль получил спортивные сидения, красные ремни безопасности, напольные коврики с фирменной символикой и алюминиевые педали с перфорацией.

Всего планируется изготовить 800 экземпляров новинки из которых 75 отправятся в Великобританию, 180 – в Австралию, а остальные 545 будут предложены в европейских странах. Стоимость станет известна ближе к началу продаж, а появление у дилеров запланировано на вторую нынешнего половину года.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Hyundai тестирует "заряженный" Ioniq 5 N.