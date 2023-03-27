Hyundai анонсировал дебют Sonata нового поколения

На предстоящем в Сеуле международном автошоу компания Hyundai представит много новинок, включая новое поколение флагманского седана Sonata. Автомобиль выделяется самобытным внешним видом и современными технологиями.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Дизайн модели выполнен в новом фирменном стиле Sensuous Sportiness. Характерной особенностью новинки станет тонкая светодиодная полоска, протянувшаяся на всю ширину передней части машины. Впервые такое нетривиальное решение было использовано на минивене Starna и кроссовере Kona, а теперь LED-панель станет украшением и других моделей компании.

В целом облик Sonata стал более выразительным. Этому способствуют черные декоративные глянцевые вставки и светодиодная задняя светотехника, а на спортивной версии N Line к ним добавятся сдвоенные патрубки выхлопной системы и стильные 19-дюймовые диски.

Не менее существенные изменения ожидают поклонников марки в салоне, который получил полностью цифровой кокпит. Место приборного щитка занимает 12,3-дюймовый цифровой экран, а управление вспомогательными функциями и мультимедиа возложено на сенсорный дисплей аналогичного диаметра. Кроме того, на рулевой колонке установлен контроллер управления коробкой передач, сменивший традиционный рычаг КП на центральной консоли.

По предварительным данным новая Sonata получит в свое распоряжение 2,5-литровый турбированный мотор мощностью 290 л.с., который на ряде рынков сменит прежний 1,6-литровый аналог. Кроме того, ожидается, что на топ-версии впервые в истории модели будет предложен полный привод. Все детали будущей новинки станут известны после презентации модели.

Новое поколение Hyundai Sonata будет официально представлено на автошоу в Сеуле, которое будет проходить в столице Южной Кореи с 30 марта по 9 апреля. В США новинка дебютирует на автомобильном салоне в Нью-Йорке 6 апреля.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Hyunda показала новое поколения компактного седана Verna.