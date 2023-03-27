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Hyundai анонсировал дебют Sonata нового поколения

Сергей Иванов
Новости
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Hyundai анонсировал дебют Sonata нового поколения

На предстоящем в Сеуле международном автошоу компания Hyundai представит много новинок, включая новое поколение флагманского седана Sonata. Автомобиль выделяется самобытным внешним видом и современными технологиями.

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Об этом сообщает пресс-служба производителя. Дизайн модели выполнен в новом фирменном стиле Sensuous Sportiness. Характерной особенностью новинки станет тонкая светодиодная полоска, протянувшаяся на всю ширину передней части машины. Впервые такое нетривиальное решение было использовано на минивене Starna и кроссовере Kona, а теперь LED-панель станет украшением и других моделей компании.

Hyundai анонсировал дебют Sonata нового поколения

В целом облик Sonata стал более выразительным. Этому способствуют черные декоративные глянцевые вставки и светодиодная задняя светотехника, а на спортивной версии N Line к ним добавятся сдвоенные патрубки выхлопной системы и стильные 19-дюймовые диски.

Hyundai анонсировал дебют Sonata нового поколения

Не менее существенные изменения ожидают поклонников марки в салоне, который получил полностью цифровой кокпит. Место приборного щитка занимает 12,3-дюймовый цифровой экран, а управление вспомогательными функциями и мультимедиа возложено на сенсорный дисплей аналогичного диаметра. Кроме того, на рулевой колонке установлен контроллер управления коробкой передач, сменивший традиционный рычаг КП на центральной консоли.

Hyundai анонсировал дебют Sonata нового поколения

По предварительным данным новая Sonata получит в свое распоряжение 2,5-литровый турбированный мотор мощностью 290 л.с., который на ряде рынков сменит прежний 1,6-литровый аналог. Кроме того, ожидается, что на топ-версии впервые в истории модели будет предложен полный привод. Все детали будущей новинки станут известны после презентации модели.

Hyundai анонсировал дебют Sonata нового поколения

Новое поколение Hyundai Sonata будет официально представлено на автошоу в Сеуле, которое будет проходить в столице Южной Кореи с 30 марта по 9 апреля. В США новинка дебютирует на автомобильном салоне в Нью-Йорке 6 апреля.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Hyunda показала новое поколения компактного седана Verna.