Huawei представит в 2021 году свой первый автомобиль – СМИ

Huawei планирует начать производить электромобили. Первую модель могут представить уже в этом году.

Китайский техногигант начал внутреннее проектирование электрокаров и обратился к поставщикам с целью официального запуска автомобилей. Также есть информация, что Huawei ведет переговоры с государственной компанией Changan Automobile и другими автопроизводителями для использования их заводов, чтобы производить свои электромобили. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

Также изданию рассказали, что компания ведет переговоры с BAIC Group BluePark New Energy Technology. В то же время представитель Huawei возразил, что они планируют производить автомобили.

"Huawei не является производителем автомобилей. Однако благодаря ИКТ (информационно-коммуникационная технология) мы стремимся быть ориентированным на цифровые автомобили и новые компоненты, позволяющие производителям автомобилей строить лучшие транспортные средства", – заявили в компании.

Huawei годами разрабатывает целый ряд технологий для электромобилей. В частности, автомобильные программные системы, датчики и оборудование 5G связи.

Издание также отметило, что на этой неделе Huawei получила по крайней мере четыре патента, касающиеся электромобилей, включая методы зарядки электрического транспорта и проверку состояния аккумулятора.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, известно, что еще один техногигант планирует выпустить собственный автомобиль. СМИ сообщали, что компания Apple активизировала работу над его проектом и готовится к дебюту машины уже в 2021 году.