Honda зарегистрировала новый товарный знак Trailsport для внедорожников

Honda подала заявку в Управление патентов и товарных знаков США (USPTO) на регистрацию торговой марки Trailsport. Под ней компания может начать выпускать внедорожники.

Из-за отсутствия рамных внедорожников и пикапов, большие транспортные средства Honda часто пренебрегают, когда дело доходит до их прочности и мастерства на бездорожье. Но японский автопроизводитель хочет изменить этот образ в ближайшее время. Об этом сообщает Motor1.

Подтверждением намерений компании является прошлогодняя реконструкция пикапа Honda Ridgeline, который получил более жесткий дизайн, что продемонстрировало желание бренда показать возможности модели с новой стороны.

Также в отчете Motortend было предусмотрено, что автопроизводитель сделает вид своих внедорожников более жестоким, надеясь поднять их популярность в США.

Еще одним шагом для изменения образа является регистрация Trailsport. Это название, которое должно вызывать ощущение прочности и активного образа жизни. Через представленную торговую марку можно увидеть ее логотип, который будут наносить на будущие модели.

Ridgeline и внедорожники Passport и Pilot являются вероятными кандидатами, которые будут выходить под знаком Trailsport. Также к ним может присоединиться CR-V, чтобы конкурировать с Toyota RAV4 TRD Off-Road.

Однако, это не подтверждено и только предположения, пока Honda не выпустит официальное объявление, которое может выйти в ближайшее время.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Honda показала европейскую версию кроссовера HR-V, который будет отличаться от своего родственника из Японии дизайном и комплектацией.