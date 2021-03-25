Honda показала європейську версію кросовера HR-V

Через місяць після японського дебюту моделі, компанія представила європейську версію кросовера.

Про це повідомляє прес-служба виробника. У Європі гібридний кросовер HR-V e:HEV буде відрізнятися від свого родича з Японії дизайном та комплектацією.

Автомобіль отримав модний купеподібний силует кузова, більшу облицювання радіатора з горизонтальними планками, стильний бампер, оригінальну світлодіодну світлотехніку, а також ряд інших відмінностей, що дозволяють безпомилково дізнатися нове покоління моделі.

Позашляховий характер моделі підкреслює захисний обвіс по периметру кузова. Задній номерний знак тепер буде розташовуватися вище, а ліхтарі, камера заднього виду та ручка багажника виконані в єдиному блоці. Автомобіль отримав виразний малюнок задніх ліхтарів, об'єднаних тонкою світлодіодною стрічкою.

Новий HR-V успадкував від попередника центральне розташування бензобака, що забезпечує великий простір у салоні. За словами творців новинки, чотирьом дорослим у салоні буде "максимально комфортно", крім того, інженерам вдалося збільшити простір на рівні плечей та для ніг задніх пасажирів. Система трансформації спинки заднього ряду забезпечує плоску поверхню, що дозволить перевозити великогабаритні предмети та спортінвентар.

Автомобіль очікується у європейських дилерів в кінці нинішнього року. Для HR-V e: HEV вперше буде запропонована інноваційна силова установка i-MMD (Intelligent Multi Mode Drive) з двома моторами, яку вже успішно впровадили на інших моделях компанії – Honda CR-V та Jazz. Вона включає до свого складу тяговий електромотор, літій-іонну батарею та ДВС, який виконує функції бензогенератора. Така конструктивна схема дозволяє максимально знизити витрату палива, забезпечивши при цьому хорошу динаміку та комфорт.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, компанія Honda представила в Україні кросовер HR-V Sport, а електромобіль Honda е став "Автомобілем року" у Німеччині.