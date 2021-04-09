Honda зареєструвала новий товарний знак Trailsport для позашляховиків

Honda подала заявку в Управління патентів і товарних знаків США (USPTO) на реєстрацію торгової марки Trailsport. Під нею компанія може почати випускати позашляховики.

Через відсутність рамних позашляховиків та пікапів, великі транспортні засоби Honda часто нехтують, коли справа доходить до їхньої міцності та майстерності на бездоріжжі. Але японський автовиробник хоче змінити цей образ найближчим часом. Про це повідомляє Motor1.

Підтвердженням намірів компанії є минулорічна реконструкція пікапу Honda Ridgeline, який отримав жорсткіший дизайн, що продемонструвало бажання бренду показати можливості моделі з нової сторони.

Також у звіті Motortend було передбачено, що автовиробник зробить вигляд своїх позашляховиків більш жорстоким, сподіваючись підняти їх популярність у США.

Ще одним кроком для зміни образу є реєстрація Trailsport. Це назва, яка повинна викликати відчуття міцності та активного способу життя. Через подану торгову марку можна побачити її логотип, який наноситимуть на майбутні моделі.

Ridgeline та позашляховики Passport та Pilot є одними із ймовірних кандидатів, які виходитимуть під знаком Trailsport. Також до них може приєднатися CR-V, щоб конкурувати з Toyota RAV4 TRD Off-Road.

Однак, це не підтверджене і тільки припущення, поки Honda не випустить офіційне оголошення, яке може вийти вже найближчим часом.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Honda показала європейську версію кросовера HR-V, який буде відрізнятися від свого родича з Японії дизайном та комплектацією.