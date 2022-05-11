Honda представила спортивную версию минивена Odyssey

Японская компания Honda вполне успешно реализует наряде рынков свой вместительный минивен Odyssey. В этом году семейство пополнила версия Sport.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В то время как большинство производителей откразываются от производства минивенов, в компании Honda решили пойти иным путем и, наоборот, усилить свои позиции в этом рыночном сегменте. В популярном семействе Odyssey появилась версия Sport, которая отличается черными акцентами в декоре, тонировкой стекол и глянцевыми черными деталями экстерьера. Кроме того, автомобиль получил затемненную светотехнику и стильные 19-дюймовые черные колесные диски.

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Для новинки предлагают несколько эксклюзивных цветов, включая перламутровый Platinum White Pearl, ярко-красный Radiant Red Metallic и эффектный черный Crystal Black Pearl.

В салоне преобладает черная кожа с контрастной красной декоративной строчкой. Тему продолжают черный потолок и красная фоновая подсветка. Версия Sport создана на основе богатой комплектации Odyssey EX-L, которfя имеет в своем активе передние кресла с электроприводами, большую панорамную крышу и электропривод двери багажника.

Под капотом новинки располагается 3,5-литровый V6, который развивает мощность 284 л.с. и имеет крутящий момент 355 Нм. В паре с ним работает 10-ступенчатая автоматическая трансмиссия, которая отправляет всю эту мощь к передним колесам.

Стоимость новинки на рынке США с учетом доставки к дилеру стартует с отметки $42505, а первые экземпляры поступят в местные шоу-румы бренда уже 23 мая.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Honda презентовала два новых электромобиля.