Honda покажет на автошоу в Токио несколько ярких концептов

На "домашнем" автосалоне в Токио компания Honda представит публике целую палитру новинок, включая концепты N-One и N-WGN Woodie. Также на выставке ожидается дебют нового поколения "заряженного" хэтчбека Civic Type R.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Выставка в столице Японии, которая откроется в начале января, станет ареной для дебюта многочисленных новинок местных производителей. Большую экспозицию готовит компания Honda.

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В преддверии автошоу компания поделилась первой информацией о нескольких моделях, которые украсят стенд бренда. Одним из шоу-стопперов станет концепт N-WGN Picnic, который создан для людей, которые "любят устраивать семейные пикники на выходных". Автомобиль отличается двухцветной окраской с вставками "под дерево" и багажником на крыше для туристических аксессуаров. Автомобиль создан на базе модели N-WGN, которая относится к популярным в Японии "кей-карам" – машинам с малолитражным мотором объемом 660 см3 и компактными размерами (длина – 3,4 м).

Еще одна новинка от Honda – концепт K-Climb, созданный на основе родственного "кей-кара" N-One. Автомобиль адресован любителям активного драйва. От базовой модели новинку отличает аэродинамический обвес, включающий иной бампер, собственную облицовку радиатора и большое заднее антикрыло. Среди других отличий новинки – сдвоенные патрубки выхлопной системы, расположенные по центру заднего бампера, каркас безопасности в салоне, а также яркая трехцветная окраска с логотипами K-Climb.

Еще одна интересная новинка – "внедорожная" версия хэтчбека Fit e:HEV Crosstar. Она получила увеличенный дорожный просвет, массивные неокрашенные бампера, внедорожную резину и багажник на крыше с двумя кофрами.

Настоящей находкой для местных "мастер-шефов" станет концепт N-Van Third Place. Автомобиль представляет собой компактное "кафе на колесах" с комплектом кухонной мебели и инвентаря, раскладным навесом и дополнительной светотехникой. Кроме того, посетителей ожидает еще много других ярких моделей.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Honda анонсировала гибридный минивен Step WGN e:HEV.