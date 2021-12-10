Honda анонсировала гибридный минивен Step WGN e:HEV

Одной из первых новинок будущего года станет новое поколение минивена Honda Step WGN, презентация которого запланирована на 7 января. Новинка получит гибридный силовой агрегат e:HEV.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Шестое поколение модели получит дизайн, выполненный в популярной на Востоке стилистике минимализма. В нем преобладают простые и чистые формы. Honda Step WGN получит новую LED-светотехнику с динамическими повторителями поворотов и изящную облицовку радиатора в хромированной окантовке.

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Новинка получит более эффективный гибридный силовой агрегат e:HEV, который имеет несколько режимов работы, включая полностью электрический.

В салоне новинки расположены три ряда сидений, предназначенных для комфортного размещения водителя и пяти пассажиров. Сиденья первого и второго ряда выполнены раздельными. По центру приборной панели разместился крупный дисплей инфо-развлекательной системы. В списке опций новинки предложен широкий ассортимент электронных помощников водителю (ADAS). Для модели будут предусмотрены несколько вариантов комплектации, включая версию для людей на инвалидных колясках.

В будущем году модель Step WGN отметит свое 25-летие. Нынешнее пятое поколение модели выпускается с 2015 года и в 2017-м пережило рестайлинг и модернизацию. Больше подробностей о новой генерации модели станут известны на презентации модели в январе, а у дилеров новинка ожидается весной.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Honda рассказала о своем электрическом будущем