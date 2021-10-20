Хэтчбеку BMW M135i добавили 'огня'

В немецкой компании BMW решили не дожидаться планового рестайлинга и провели модернизацию топовой версии семейства 1 Series. M135i получил новые настройки шасси, которые сделают процесс вождения еще более эмоциональным.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Самый компактный из всех представителей М-семейства адресован любителям скорости. Под капотом этого стильного хэтчбека располагается 2-литровый турбированный мотор мощностью 306 "лошадок". Он работает в паре с 8-ступенчатым "автоматом" Steptronic Sport, а реализовать его потенциал помогают система полного привода xDrive и передний самоблокирующийся дифференциал Torsen.

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В процессе работы над машиной инженеры подразделения М основное внимание уделили шасси. Изменениям подверглись практически все компоненты ходовой. В частности, на автомобиле установили новые более жесткие пружины и амортизаторы, заменили опоры рычагов всех колес, изменена геометрия передней подвески. Также подверглись изменениям настройки рулевого управления и тормозной системы. Все это призвано улучшить управляемость мощного хэтчбека, особенно, при прохождении поворотов.

Кроме того, специалисты подразделения М поработали над аудиосистемой, которая усиливает звук работы двигателя в зависимости от нагрузки. Мгновенная реакция на каждое нажатие педали акселератора преобразуется в соответствующие акустические сигналы.

Обновленная модель получила также более широкую палитру опционных цветов от BMW Individual. К ним добавились особый оттенок желтого M Sao Paulo Yellow (на фото), а также металлизированные эмали Frozen Orange и Frozen Pure Grey. Для этого на заводе в Лейпциге, где выпускают все хэтчбеки первой серии, был модернизирован окрасочный цех, а штат сотрудников увеличили на 10 человек.

Стоимость BMW M135i в Германии стартует с отметки 51450 евро.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания BMW презентовала 2-Series Active Tourer нового поколения.