Hennessey представила новую версию пикапа Ford F-150

Американская тюнинговая компания Hennessey Performance из Техаса проставила очередное творение – мощный пикап на базе культового Ford F-150. Новинка получила в свое распоряжение 775-сильный мотор.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Продукцию компании Hennessey Performance знают и ценят поклонники тюнинга во всем мире. За четверть века своего существования команда под руководством Джона Хеннесси подготовила множество интересных проектов. Очередное детище – пикап Venom 775 F-150, созданный на основе самого продаваемого "грузовика" в мире – Ford F-150.

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Под капотом новинки расположили 775-сильный мотор V8 объемом 5 литров. Прибавка к "стоковым" 400 л.с. еще 375-ти стало возможно за счет установки производительного 3-литрового компрессора и нового интеркулера. Также были доработаны отдельные элементы мотора, установлен прямоточный воздушный фильтр, а также перепрограммирован блок управления двигателем.

Внешне новинка отличается фирменными бамперами Venom, дополнительной светодиодной панелью, увеличенным дорожным просветом, 20-дюймовыми дисками Hennessey с внедорожной резиной на 35 дюймов.

Пикап по своим характеристикам не уступает многим суперкарам – на разгон до "сотни" ему требуется всего 3,9 с, а дистанцию в четверть мили преодолевает за 12 секунд.

Всего компания планирует изготовить 100 таких "монстров". На машину предоставляется гарантия на 3 года или 36 тысяч миль пробега (около 60 тысяч км). В зависимости от потребностей покупателя мощный пикап от Hennessey обойдется в сумму порядка $90-110 тысяч.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в компании Hennessey Performance планируют установить в пикап Ram 1500 TRX двигатель мощностью 1000 л. с.