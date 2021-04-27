Hennessey планируют установить в пикап Ram 1500 TRX двигатель мощностью 1000 л. с.

Американцы из Hennessey Performance хотят установить в Ram 1500 TRX 7,0-литровый V8 с наддувом Hellephant от Mopar, который выдает 1000 лошадиных сил.

Стандартно пикап оснащается 6,2-литровым двигателем V8 Hellcat с наддувом на 702 л.с. С ним он до 97 км/ч разгоняется за 4,5 секунды. Ребятам из Hennessey этого оказалось недостаточно и они решили приобрести у Mopar несколько мощных агрегатов, которые планируют установить в Ram 1500 TRX. Об этом сообщает сайт CarBuzz (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Основатель компании Джон Хеннесси сам рассказал об их намерениях. Тюнеры уже предлагают 1000-сильный TRX с модифицированным стандартным двигателем, поэтому Hellephant они хотят разогнать до 1200 л. с. Это означало бы увеличение мощности более чем на 70% для и так сильного пикапа. Бонусом является замечательный звук, который издает двигатель Hellephant.

Также Хеннеси рассказал, что Dodge Durango SRT Hellcat, который также работает на двигателе Hellcat, будет идеальным владельцем Hellephant. Durango даже быстрее TRX. Ему нужно всего 3,5 секунды, чтобы достичь 97 км/ч. Основатель Hennessey не сообщил, которому автомобилю первому заменят двигатель, но предположил, что об этом будет видеосериал.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Hennessey готовит гиперкар Venom F5 к мировому рекорду скорости. Его планируют разогнать до 500 км/ч.

Ранее тюнеры представили собственную версию Ford F-150 с 5-литровым бензиновым V8, 10-ступенчатым "автоматом" и полноприводной трансмиссией.