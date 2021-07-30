Gunther Werks показал тизеры суперкара Speedster Remastered

Американская мануфактура Gunther Werks, специализирующаяся на создании рестомодов Porsche, готовится к презентации своей новинки. Модель 933 Speedster Remastered создана по мотивам Porsche 911 (993).

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Мировой дебют новинки запланирован на 13 августа, а, чтобы подогреть интерес потенциальных покупателей, компания показала первые иллюстрации модели.

Автомобиль привлекает внимание мускулистыми формами крыльев, способные вместить 18-дюймовые диски с низкопрофильной резиной и центральными креплениями, как у гоночных болидов. Также новинка получит выхлопную систему Inconel, а кузовные панели выполнены из углепластика.

Видео дня

Тканевая крыша скрывается под массивными аэродинамическими панелями, которые также содержат дуги безопасности и усилители кузова, которые потребовалось установить, чтобы компенсировать отсутствие жесткого верха.

Автомобиль получит в свое распоряжение доработанный компанией Rothsport Racing 4-литровый оппозитный 6-цилиндровый мотор. Он стал мощнее, чем используемый на купе 400 R, в арсенале которого было 431 л.с. и 432 Нм. Вся эта мощь отправляется к задним ведущим колесам посредством 6-ступенчтатой коробки передач от Porsche.

Gunther Werks планирует изготовить всего 25 экземпляров 933 Speedster Remastered, а первые спидстеры отправятся к владельцам весной будущего года. Цена будет объявлена на презентации. С учетом того, что купе 400R стоит $565 тысяч, спидстер вряд ли будет дешевле $600 тысяч.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, независимые дизайнеры создали современную версию Porsche 928.