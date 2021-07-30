Gunther Werks показал тизеры суперкара Speedster Remastered

Сергей Иванов
Сергей Иванов
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Gunther Werks показал тизеры суперкара Speedster Remastered

Американская мануфактура Gunther Werks, специализирующаяся на создании рестомодов Porsche, готовится к презентации своей новинки. Модель 933 Speedster Remastered создана по мотивам Porsche 911 (993).

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Мировой дебют новинки запланирован на 13 августа, а, чтобы подогреть интерес потенциальных покупателей, компания показала первые иллюстрации модели.

Модель 933 Speedster Remastered создана по мотивам Porsche 911 (993)

Автомобиль привлекает внимание мускулистыми формами крыльев, способные вместить 18-дюймовые диски с низкопрофильной резиной и центральными креплениями, как у гоночных болидов. Также новинка получит выхлопную систему Inconel, а кузовные панели выполнены из углепластика.

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