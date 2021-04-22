Great Wall представили высокий внедорожный пикап

Китайцы Great Wall представили новую версию пикапа Cannon/Pao, которую назвали Baja Snake. Ее сделали более приспособленной к бездорожью и обновили дизайн.

Автомобиль был представлен на Шанхайском автосалоне. Обновленный пикап получил шноркель, доработанную подвеску, агрессивную сетчатую решетку и двойные гоночные полосы, тянущиеся по всему автомобилю и намекающие на производительность, которой он, к сожалению, не имеет. Об этом сообщает Carscoops.

Под капотом у модели всего 190 л.с. от 2,0-литрового рядного двигателя, соединенного с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.

Однако Baja Snake получил амортизаторы Fox Racing, увеличенный на 5 сантиметров дорожный просвет и шины Toyo. Салон обтянули алькантарой.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Great Wall представила роскошный внедорожник Tank 800, который очень похож на Rolls-Royce Cullinan и должен стать его конкурентом. Он имеет массивную решетку радиатора, огромные фары и небольшой клиренс.

До этого Great Wall показали концепт Cybertank 300, который внутри и снаружи сильно напоминает легендарный G-Class. Ему установили широкие колесные арки, массивные бамперы и большой воздухозаборник на капоте.