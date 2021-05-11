Гиперкар Toyota GR Super Sport может получить более 1000 лошадиных сил

Компания Toyota работает над своим будущим гиперкаром GR Super Sport. Он может получить более 1000 лошадиных сил.

Бренд стремится расширить свою линейку спортивных автомобилей, в которой уже есть GR Yaris и GR Supra. Новый GR 86 был представлен около месяца назад, также появляется все больше информации о GR Corolla и даже спортивной версии пикапа Hilux. На вершине модельного ряда будет именно GR Super Sport. Об этом сообщает Autocar.

Концепт модели представили в январе 2018 года, а серийная версия поступит в следующем году и может называться GR 010. Она получит гибридную силовую установку и стиль кузова купе.

Ожидается, что автомобиль будет оснащен силовой установкой от гоночного TS050 Hybrid для "24 часов Ле-Мана", которая включает 2,4-литровый V6 с двойным турбонаддувом с несколькими электромоторами. Вместе они выдают минимум 968 лошадиных сил. Хотя существует вероятность, что окончательная версия будет иметь более 1000 л.с.

Ожидалось, что компания произведет не менее 20 моделей, но этот вопрос вместе с ценой автомобиля все еще обсуждают. Принимая во внимание деньги, время и усилия, вложенные в проект, можно считать, что Toyota создаст больше экземпляров.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Toyota адаптирует мотор GR Yaris под водородное топливо.