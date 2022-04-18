Германия упразднила все ограничения для украинских перевозчиков

Германия одобрила двусторонние и транзитные перевозки для украинских перевозчиков на безразрешительной основе. Этот режим будет действовать до 30 июня.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины. В целом удалось договориться об отмене двусторонних и транзитных разрешений на перевозку по территории семи стран Европейского Союза, в частности из Болгарии, Венгрии, Италии, Дании, Латвии, Эстонии, Литвы, а также по территории Грузии и Турции.

Согласие на транзитные перевозки без разрешений предоставила Словакия. Также налажен механизм безразрешительного проезда всем гуманитарным грузам с Молдовой, Румынией, Словенией, Австрией, Чехией, Польшей, Германией, Нидерландами и Литвой.

Видео дня

Напомним, что в начале марта Кабинет Министров Украины упростил порядок пересечения государственной границы для водителей в возрасте от 18 до 60 лет. Такое решение было принято для налаживания международной логистики. Оно касается как водителей грузовиков, так и ЖД транспорта.

Как рассказывал ранее OBOZREVATEL, в Украине изменились условия выдачи удостоверений водителя.