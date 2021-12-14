Genesis раскрыл все подробности о своем флагмане G90

В прошлом месяце компания Genesis анонсировала свой новый флагман – седана G90 и его длиннобазную версию. Теперь пришло время для полноценной презентации.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. По словам создателей, седан был "разработан, чтобы удовлетворить потребности как клиентов, которые сами ездят за рулем, так и тех, кого возят персональные водители".

Автомобиль получил роскошный интерьер с большой цифровой панелью, объединяющую 12,3-дюймовые экраны шкалы приборов и информационно-развлекательной системы нового поколения. В отделке используются декоративные панели из экологических материалов, полученных в результате переработки макулатуры, полированный алюминий и высококачественная кожа. Для меломанов предусмотрена аудиосистему Bang & Olufsen с 23 динамиками и выдвижными твитерами. Модель также будет иметь два панорамных люка, которыми можно будет управлять индивидуально.

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Кроме того, G90 первым среди моделей Genesis получил систему ионизации и ароматизации воздуха в салоне. Одновременно могут использоваться два картриджа, а тип и интенсивность аромата можно контролировать с помощью информационно-развлекательной системы, а также сенсорного контроллера на панели между задними сиденьями.

К другим особенностям относятся занавески на окнах и передние сиденья с функцией "эргономичного расслабления" с десятью воздушными ячейками в спинке, а также двумя – в подушке. Сиденья предлагают четыре типа массажа, включая "массаж всего тела, талии, таза и верхней части тела, с тремя вариантами продолжительности и силы массажа".

Правое заднее сидение оснащено системой обогрева и вентиляции, а также подставкой для ног. Задние сиденья также снабжены электроприводами спинок, а в салоне предусмотрены различные отсеки и отделения для хранения вещей. На спинках передних кресел установлены 8-дюймовые сенсорные экраны, а в подлокотнике есть небольшой планшет, позволяющий регулировать сиденья, систему климат-контроля, положение штор и освещение всего несколькими нажатиями.

Из интересных особенностей G90 – "автоматические ручки двери", которые самостоятельно открываются при приближении водителя. Оказавшись внутри, система EasyClose закрывает все четыре двери одним нажатием кнопки. Дверь водителя также можно запрограммировать на автоматическое закрывание при нажатии педали тормоза.

Genesis G90 будет оснащен 3,5-литровым двигателем V6, работающим в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Мотор с двойным турбонаддувом развивает 381 л.с. и 530 Нм. Реализовать потенциал силового агрегата поможет система полного привода. Модель также получила адаптивную пневмоподвеску, позволяющую менять клиренс в зависимости от дорожных условий. Также седан имеет полноуправляемую систему управления.

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