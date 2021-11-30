Genesis показал седан G90 новое поколения

Южно-корейский бренд Genesis анонсировал первые официальные иллюстрации флагманского седана G90. Новинка будет представлена в середине декабря нынешнего года.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Роскошный седан Genesis G90 составит конкуренцию новым представительским моделям Audi A8, BMW 7 Series, Lexus LS и Mercedes-Benz S-Class. Технические подробности пока сохраняются в секрете, зато можно посмотреть на новую стилистику модели.

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Genesis G90 получил характерную сдвоенную переднюю LED-светотехнику c уникальной технологией микролинз MLA, а также новую крупную облицовку радиатора.

Интересным дизайнерским решением стал капот, который заходит на крылья. Это не только создает цельный образ, но и минимизирует количество зазоров кузова. Такое решение было, например, на классическом Jaguar E-Type. А в дизайне задней части кузова прослеживается влияние Mercedes-Benz CLS. Дополняют облик модели стильные легкосплавные диски с изящным рисунком.

Помимо версии со стандартной колесной базой компания показала удлиненный вариант. Новинка отличается от аналогичного варианта предшественника, который имел центральную вставку длиной 290 мм. У нового лимузина помимо базы увеличили размеры задних дверей, которые стали больше на 190 мм. Кроме того, удлиненный G90 получил хромированные центральные стойки и собственный рисунок крупных 20-дюймовых колес, подчеркивающих статус модели.

Ожидается, что новинка получит в свое распоряжение несколько мощных мотором V6, так как от использования двигателя V8 в компании решили отказаться. Но все подробности о силовых агрегатах мы узнаем на презентации модели.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Genesis электрифицировала кроссовер GV70.