Genesis представил официально первый универсал

Премиальный бренд Genesis официально презентовал первый в своей истории универсал G70 Shooting Brake.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Корейская компания подготовила для своего дебюта на европейском рынке яркую новинку – стильный универсал G70 Shooting Brake.

Автомобиль создан на базе люксового седана G70 и станет пятой по счету моделью в семействе Genesis, которая будет доступна для европейских покупателей. Новинка будет конкурировать с такими серьезными моделями, как Audi A4 Avant, BMW 3-Series Touring и Mercedes-Benz C-Class Estate.

По своим пропорциям и размерам G70 Shooting Brake идентичен родственному седану. Он имеет 4685 мм в длину, 1850 мм в ширину и 1400 мм в высоту. Колесная база достигает 2835 мм. По словам создателей, универсал обладает примерно на 40% более вместительным багажным отделением, чем у его конкурентов. Задний диван раскладывается в соотношении 40:20:40, что позволит перевозить самые разнообразные грузы.

Передняя часть новинки ничем не отличается от родственного седана, а вот сзади автомобиль получил собственный оригинальный облик с уникальными светодиодными фонарями, большим спойлером на крыше и диффузором с двумя крупными овальными хромированными патрубками выхлопной системы.

Кокпит, ориентированный на водителя, выполнен в спортивном стиле. Автомобиль получил два цифровых экрана – шкалу приборов и расположенный по центру торпеды сенсорный "планшет" информационно-развлекательной системы. Для отделки используется кожа двух цветов, а также большое количество декоративных элементов из полированного алюминия.

Genesis G70 Shooting Brake унаследует от седана ассортимент современных турбированных силовых агрегатов, включающих 2-литровую 252-сильную "четверку", 370-сильный V6 с двумя турбинами, а также 2,2-литровый турбодизель мощностью 201 л.с.

Появление новинки на европейском рынке запланировано на лето нынешнего года, а цены станут известны ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Genesis готовит новый электрический кроссовер GV70e.