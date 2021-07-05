Genesis показал спортивную версию седана G80

Премиальный корейский бренд Genesis продолжает стремительную атаку на конкурентов. В третьем квартале в семействе G80 появится версия Sport.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Genesis G80 Sport получил более динамичный дизайн по сравнению с обычным седаном.

В частности, автомобиль отличается облицовкой радиатора с тонированным хромом и бампером собственного дизайна. Темный хром используется и в других элементах декора. Особый шарм новинке придают перфорированные 20-дюймовые диски, под которыми могут скрываться черные или красные тормозные суппорты.

Видео дня

Сзади также появился новый бампер с диффузором и парой патрубков в темном хроме. Покупатели G80 Sport смогут заказать новинку в эксклюзивном цвете Cavendish Red, названного в честь скалы на северном побережье острова Принца Эдуарда в Канаде.

В салоне G80 Sport появился новый трехспицевый руль, а для отделки приборной панели могут использоваться полированный алюминий, карбон или особое покрытие с ромбовидным узором. Кроме того, в интерьере появились новые спортивные кресла с развитой боковой поддержкой, разработанные специально для G80 Sport. На выбор предлагается несколько эксклюзивных вариантов обивки из черной кожи с контрастной серой или красной строчкой, а также красная кожа.

У дилеров автомобиль ожидается в третьем квартале нынешнего года. Цены станут известны ближе к началу продаж.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Genesis представил официально первую модель с кузовом универсал.