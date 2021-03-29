Genesis показал концепт нового электрического купе

Genesis опубликовал тизерное видео о новом концепте электрического купе. Это может быть модель Essentia, о которой впервые рассказали в 2018 году.

Тогда автомобиль выглядел далеким от производства, если вообще когда-либо был предназначен для этого. Однако новый тизер от корейского бренда может означать, что дебют Essentia произойдет уже скоро. Об этом сообщает Carscoops.

Видео предлагает очень краткий обзор дизайна автомобиля, но дает понять некоторые вещи. Во-первых, здесь есть фирменная двухполосная подсветка Genesis. Дизайн передней части похож не только на другие модели компании, но и на Essentia, с ее длинными, узкими фарами, которые проходят сквозь крылья. Машина также имеет такие же стройные задние фонари и вогнутую заднюю часть.

В тизерном видео также видно, что новый концепт может иметь обновленную решетку радиатора, которая сейчас украшает все модели компании, но еще не была показана на момент презентации Essentia.

И хотя все знаки указывают на то, что эта модель – это более готова к производству Essentia с современным дизайном компании, пока ничего не официально не подтверждено. Поэтому надо ждать дебют, который состоится 31 марта.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Genesis готовит электрический кроссовер, который станет самым маленьким у корейской премиум-марки. Он появится уже в ближайшие месяцы под индексом GV60.