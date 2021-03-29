Genesis показав концепт нового електричного купе

Genesis опублікував тизерне відео про новий концепт електричного купе. Це може бути модель Essentia, про яку вперше розповіли у 2018 році.

Тоді автомобіль виглядав далеким від виробництва, якщо взагалі коли-небудь був призначений для цього. Проте новий тизер від корейського бренду може означати, що дебют Essentia станеться вже незабаром. Про це повідомляє Carscoops.

Відео пропонує дуже короткий огляд дизайну автомобіля, але дає зрозуміти деякі речі. По-перше, тут є фірмова двосмугова підсвітка Genesis. Дизайн передньої частини схожий не тільки на інші моделі компанії, але й на Essentia, з її довгими, вузькими фарами, які проходять крізь крила. Машина також має такі ж стрункі задні ліхтарі та увігнуту задню частину.

У тизерному відео також видно, що новий концепт може мати оновлену решітку радіатора, яка зараз прикрашає всі моделі компанії, але ще не була показана ​​на момент презентації Essentia.

І хоча всі знаки вказують на те, що ця модель – це більш готова до виробництва Essentia з сучасним дизайном компанії, поки що нічого не офіційно не підтверджено. Тому треба чекати на дебют, який відбудеться 31 березня.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Genesis готує електричний кросовер, який стане найменшим у корейської преміум-марки. Він з'явится вже у найближчі місяці під індексом GV60.