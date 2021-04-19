Genesis G80 стал электрокаром с солнечными панелями на крыше

Genesis представил полностью электрическую адаптацию модели G80, которая в значительной степени наследует ее конструкцию, но избавится от ДВС.

Электрокар получил более узкую нижнюю решетку, эксклюзивные колеса и новый задний бампер, в котором больше нет выхлопа. Electrified G80 имеет стандартный полный привод, но может автоматически переключаться на задний. Об этом сообщает Motor1.

Это означает, что сзади и спереди есть по электродвигателю, но передний отключается для повышения эффективности, когда не требуется дополнительная мощность.

Электрический седан с полным приводом имеет суммарную мощность 365 лошадиных сил и огромный крутящий момент в 700 Ньютон-метров. В спортивном режиме до 97 км/ч автомобиль сможет разогнаться за 4,9 секунды.

Подобно Hyundai Ioniq 5 и Kia EV6, электромобиль имеет технологию Vehicle to Load – двунаправленную зарядку, которая позволяет владельцам использовать электрическую мощность 3,6 кВт для подключения бытовых приборов. Кроме того, седан поддерживает быструю зарядку на 350 кВт, что позволяет зарядить его от 10 до 80 процентов за 22 минуты.

Электрифицированный G80 на одном заряде сможет проехать 500 километров по NEDC. Кроме того, на крыше установлены солнечные панели, которые помогут поддержать электронику.

Также установлена система Active Noise Control-Road, которая уменьшает дорожный шум, измеряя и анализируя его и генерируя звуковые волны с противоположными частотами.

Для плавной езды Electrified G80 получил адаптивную подвеску, которая работает с передней камерой, чтобы просканировать дорогу впереди и предварительно настроить амортизаторы.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Genesis готовит новую электрическую версию кроссовера GV70, который должен выйти в 2022 году.