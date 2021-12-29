Geely показала новый флагманский SUV Thor

Китайская компания Geely продолжает расширять линейку кроссоверов марки. На этот раз прибавление появилось в семействе суббренда Xingyue, которое находится особняком от других моделей холдинга.

Об этом сообщает портал Autohome. Полное название новинки – Geely Xingyue L Thor Hi-X. Ей отведен статус флагмана семейства Xingyue, в которое уже входит четыре кроссовера.

Thor Hi-X отличается собственным дизайном экстерьера, в частности, совершенно иным оформлением облицовки радиатора и светодиодным логотипом Geely, новыми бамперами, а также оригинальными легкосплавными дисками. Все детали безукоризненно проработаны и делают Thor Hi-X очень привлекательным.

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Автомобиль построен на платформе СМА, созданной совместными усилиями специалистов Geely и Volvo. Технически Thor Hi-X представляет собой гибрид PHEV c 1,5-литровым 4-цилиндровым бензиновым ДВС, выполняющим функцию бензогенератора, уникальной 3-ступенчатой редуктор DHT Pro и тяговым электродвигателем. Мощность силового агрегата достигает 150 л.с., а крутящий момент составляет 225 Нм. Автомобиль способен преодолеть без остановки до 1300 км, а средний расход топлива составляет 4,3 л на 100 км. Динамика разгона до первой "сотни" – 7,9 секунды.

Современный интерьер включает полностью цифровую панель приборов с тремя экранами. Бортовой компьютер работает на базе операционной системы Galaxy OS, которую можно обновлять "по воздуху", а инфо-развлекательные функции обеспечивает системный интерфейс Huawei HiCar (аналог Android Auto и Apple CarPlay). Для отделки используется кожа и дерево.

В компании отмечают высокий уровень акустического комфорта – на скорости 60 км/ч уровень шума не превышает 5 дБ. В Китае уже стартовал прием заказов на Geely Xingyue L Thor Hi-X. Кроссовер оценили в 173700 юаней ($27270).

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания Geely анонсировала амбициозную стратегию развития.