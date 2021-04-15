Geely планирует инвестировать в Lotus миллиард долларов

Китайская компания Zhejiang Geely Holding Group рассматривает возможность привлечения около 1 миллиарда долларов для электрических Lotus Cars.

Электрокары культового бренда планируют вывести на китайский рынок. Сейчас Geely ищет потенциальных инвесторов в рамках финансирования, которое может вырасти до 5 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg.

Отдельно от сбора средств, китайская компания также рассматривает возможность первичного публичного размещения акций Lotus Cars в следующем году. Весь бизнес бренда, включая спортивные и гоночные машины с ДВС, могут оценить в более 15 миллиардов долларов.

Китайский миллиардер Ли Шуфу с Geely, который также контролирует шведский Volvo Cars, приобрел долю в Group Lotus в 2017 году. Ему принадлежит 51 процент компании, включая Lotus Cars и консалтинговую компанию Lotus Engineering, а остальное – малайзийском Etika Automotive.

Под руководством Geely, Lotus в 2019 году выпустил свой полностью электрический гиперкар Evija – купе мощностью 1972 лошадиные силы, стоимость которого составляет около 2 миллионов долларов. Geely стремится расширить свою деятельность на рынке электромобилей на фоне его роста, в частности в Китае.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Lotus представил электрический спорткар, который должен продемонстрировать вид автомобилей для гонок на выносливость в 2030 году.