Geely планує інвестувати у Lotus мільярд доларів

Китайська компанія Zhejiang Geely Holding Group розглядає можливість залучення близько 1 мільярда доларів для електричних Lotus Cars.

Електрокари культового бренду планують вивести на китайський ринок. Зараз Geely шукає потенційних інвесторів у рамках фінансування, яке може вирости до 5 мільярдів доларів. Про це повідомляє Bloomberg.

Окремо від збору коштів, китайська компанія також розглядає можливість первинного публічного розміщення акцій Lotus Cars в наступному році. Весь бізнес бренду, включаючи спортивні та гоночні машини з ДВЗ, можуть оцінити у понад 15 мільярдів доларів.

Китайський мільярдер Лі Шуфу з Geely, який також контролює шведський Volvo Cars, придбав частку в Group Lotus у 2017 році. Йому належить 51 відсоток компанії, включаючи Lotus Cars та консалтингову компанію Lotus Engineering, а решта – малайзійському Etika Automotive.

Під керівництвом Geely, Lotus у 2019 році випустив свій повністю електричний гіперкар Evija – купе потужністю 1 972 кінські сили, вартість якого становить близько 2 мільйонів доларів. Geely прагне розширити свою діяльність на ринку електромобілів на тлі його зростання, зокрема у Китаї.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Lotus презентував електричний спорткар, який має продемонструвати вигляд автомобілів для гонок на витривалість у 2030 році.