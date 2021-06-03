В Раде поддержали введение штрафов за нарушение габаритно-весовых норм грузовиков

Народные депутаты Верховной Рады Украины в четверг, 3 июня, 280 голосами приняли во втором чтении и в целом законопроект № 3742. Он позволяет Укртрансбезопасности в судебном порядке штрафовать за нарушение норм габаритно-весового контроля (ГВК).

Как сообщается на сайте парламента, теперь Укртрансбезопасности можно будет получать данные из государственных электронных информресурсов.

Кроме того, указанным документом повышена ответственность автомобильных перевозчиков за превышение установленных законодательством норм ГВК.

Так, в Украине за правонарушения в сфере безопасности на автомобильном транспорте, зафиксированные с помощью фото- и видеосъемки (в том числе в автоматическом режиме) вводится административная ответственность.

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Кроме того, за выполнение перевозок пассажиров или грузов без документов придется заплатить штраф в размере 17 тыс. гривен. Если такие перевозки международные – 34 тыс. гривен.

За нарушение норм габаритно-весового контроля размер штрафа варьируется от 8,5 тыс. до 51 тыс. гривен, а именно:

превышение на 5-10% при перевозке неделимого груза без соответствующего разрешения или делящегося груза – 500 необлагаемых минимумов доходов граждан (8,5 тыс. грн);

превышение на 10-20% – 1000 НМДГ ( 17 тыс. грн );

на 20-30% – 2000 НМДГ ( 34 тыс. грн );

более чем на 30% – 3000 НМДГ (51 тыс. грн).

Порядок проведения рейдовых проверок и ГВК будет определять Кабинет министров Украины.

В пояснительной записке к закону сказано, что он будет способствовать:

сохранению жизни и здоровья людей;

улучшению состояния безопасности дорожного движения;

уменьшению количества дорожно-транспортных происшествий;

сохранению от окончательного разрушения автомобильных дорог общего пользования;

уменьшению затрат на содержание и ремонт дорожного покрытия и сохранения улиц и дорог городов и других населенных пунктов, экономии средств местных бюджетов и т.д.

Поименное голосование парламентариев за законопроект:

Добавим, в первом чтении в Раде приняли законопроект № 3742 в феврале. Тогда его поддержали 308 народных депутатов.

Как ранее писал OBOZREVATEL, президент Украины Владимир Зеленский 20 мая подписал закон, который отменит обязательную рассылку на почту нарушителям ПДД постановлений об административной ответственности, по которой ранее был уплачен штраф. Речь идет о документе № 1438-ІХ, за который в Верховной Раде проголосовали 29 апреля.