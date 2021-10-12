Ford представил новое поколение Tourneo Connect

Компания Ford презентовала новое поколение модели Tourneo Connect. Автомобиль создан на базе немецкого Volkswagen Caddy и появится у дилеров весной будущего года.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. В рамках подписанного в прошлом году соглашения о кооперации между Ford и VW компании намерены заниматься совместной разработкой коммерческих моделей. И одним из первых продуктов кооперации стал Ford Tourneo Connect.

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От своего "брата" с эмблемой VW он отличается облицовкой радиатора, светотехникой с С-образными светодиодными ДХО, а также рядом других незначительных деталей. Покупателям будут предложены три комплектации – Sport, Titanium и Trend, а также "внедорожная" модификация Active с защитным обвесом.

В салоне изменений от нового Caddy также не много. Управление климатом и музыкой осуществляется с помощью инфо-развлекательной системы от VAG. В базовом исполнении сенсорный экран имеет диагональ 8,25 дюйма, а для версий Titanium, Sport и Active подготовили более крупный 10-дюймовый дисплей. В качестве опции можно заказать цифровую шкалу приборов с диагональю 10,25 дюймов.

Под капотом новинки будут располагаться двигатели от родственного Caddy. В частности, покупатели смогут выбирать между 1,5-литровым 115-сильным бензиновым турбомотором или 2-литровым турбодизелем, который предлагается в 102 и 122-сильном исполнении. И хотя в компании Ford их называют EcoBoost и EcoBlue, соответственно, на самом деле это самые обычные "фольксвагеновские" TSI и TDI.

Все версии будут иметь в стандартной комплектации 6-ступенчатую "механику", а в качестве опции будет доступна роботизированная 7-ступенчатая КП DSG с двумя сцеплениями. Впервые в истории Tourneo Connect можно будет заказать с полноприводной трансмиссии. Эта версия будет оснащаться самым мощным в линейке турбодизелем и МКП.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, популярная модель Ford Transit получила порцию усовершенствований.