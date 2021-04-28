Ford начнет строить электрические фургоны в Румынии

Ford будет строить электрические фургоны на своем заводе в румынском городе Крайова. Сейчас там делают кроссоверы EcoSport и Puma, а также 1,0-литровый трехцилиндровый двигатель EcoBoost с турбонаддувом.

В предприятие автопроизводитель в целом инвестировал около 2 миллиардов долларов с момента приобретения в 2008 году. Теперь туда вложат еще 300 миллионов долларов, чтобы подготовить завод к производству нового легкого коммерческого автомобиля. Об этом сообщает Motor1.

Планируется, что в 2023 году он появится на сборочных линиях с двигателями внутреннего сгорания, а в начале 2024-го выйдет электрическая версия. Это будет первый электрокар Ford, который будет произведен в Румынии, и станет важным шагом к цели компании – обеспечить до 2024 года диапазон легких коммерческих авто с нулевыми выбросами.

"Это следует за недавними инвестициями этого года в Центр электрифицированных автомобилей Ford в Кельне в Германии и завод Ford в провинции Коджаэли в Турции, и это еще один четкий сигнал о том, что мы идем ускоренным путем, чтобы обеспечить наших потребителей коммерческих автомобилей с нулевым уровнем выбросов в Европе", – заявил президент европейского филиала Ford Стюарт Роули.

Отмечается, что новая модель не будет только электрической. Для нее будет доступна подборка "некоторых из самых совершенных традиционных" бензиновых и дизельных двигателей Ford.

Об автомобиле мало что известно, но можно считать, что он будет разработан в сотрудничестве с Volkswagen. Согласно недавнему соглашению между двумя производителями, Ford спроектирует и построит грузовик среднего размера и однотонный коммерческий фургон, тогда как VW разработает небольшой городской фургон. Будет ли модель, которую будут строить в Крайове, однотонным фургоном Ford, еще предстоит выяснить.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Volkswagen показала тизер будущего пикапа Amarok, который создадут в кооперации с Ford и во многом он будет унифицирован с Ford Ranger.