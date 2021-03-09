Ford готовит обновление хэтчбека Fiesta

Ford Fiesta замечен на испытаниях. Когда-то доминирующего лидера в классе субкомпактных автомобилей планируют обновить, чтобы догнать конкурентов.

На шпионских фото автомобиль в камуфляже, а передняя панель даже имеет дополнительные панели, скрывающие изменения дизайна. Тем не менее, можно заметить новые фары и возможно модифицированный бампер. Нижняя решетка кажется осталась неизменной. Об этом сообщает Motor1.

Также похоже, что у прототипа на фото открытый капот и из моторного отсека идет кабель. Вероятно, он подключается к какому-то измерительному оборудованию и собирает данные от двигателя.

Сзади все выглядит вполне привычно и кажется нет никаких визуальных изменений. Те же задние фонари и маленький спойлер, что и в текущей модели. Даже колеса такие же, что в комплектации Active.

Летом 2020 года Ford обновил Fiesta гибридными силовыми агрегатами, и совсем недавно он подарил электрифицированным моделям новую автоматическую коробку передач с двойным сцеплением. Больших изменений под капотом не ожидается, но двигатели могут быть обновлены новым программным обеспечением, чтобы помочь им достичь лучшей эффективности.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, Ford представил новый кроссовер Explorer в комплектации King Ranch. Его главная особенность в богатом интерьере, который отделан кожей, натуральным деревом и ручной прострочкой.