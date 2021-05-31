Ford готовит новый компактный пикап Maverick

Американская компания Ford предлагает широкий ассортимент пикапов. Недавно к ним добавился электрический F-150 Lightning. Но этим летом в компании намерены порадовать своих фанов совершенно новым пикапом, который получит имя Maverick.

Об этом сообщает портал Ford Authority со ссылкой на инсайдерскую информацию. Новый компактный пикап станет самым маленьким среди машин этой категории. Автомобиль построен на платформе С2, которую он разделит с кроссоверами Escape и Bronco Sport, а производство модели наладят на заводе компании в мексиканском Эрмосильо.

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По предварительным данным автомобиль будет доступен с несколькими силовыми агрегатами. В частности, покупатели смогут выбирать между двумя турбированными моторами – 1,5-литровым 3-цилиндровым мощностью 183 л.с., а также 2-литровым 4-цилиндровым на 248 сил. Также ожидается появление гибридной модификации.

Базовая версия получит передний привод, а в списке опций будет полноприводная трансмиссия. В паре со всеми моторами будет работать 8-ступенчатый "автомат". Для снижения себестоимости Maverick получит заднюю полузависимую подвеску. Цена ожидается в диапазоне $20-25 тысяч.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, полицейские получат в свое распоряжение пикапы Ford.