Ford готовит к дебюту электровен Tourneo Custom

Американская компания Ford планирует провести мировую премьеру нового поколения коммерческого семейства Tourneo Custom 9 мая. Главной особенностью станет появление полностью электрической модификации.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Для привлечения внимания потенциальных покупателей компания подготовила фирменный видеоролик, позволяющий получить первое впечатление о дизайне модели. Особый интерес вызывает первый в истории семейства полностью электрический вариант новинки. По предварительной информации электромобиль станет одной из пяти полностью электрических коммерческих моделей, которые появятся под брендом Ford до 2024 года (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Видео дня

После дебюта электромобиля E-Transit, который уже выпускается подразделением Ford Pro, компания планирует расширить ассортимент "зеленой" продукции. В прошлом месяйце в компании подтвердили планы по выпуску четырех LCV – Transit Custom/Courier, а также Tourneo Custom/Courier. Первым в мае дебютирует Tourneo Custom. Новинка получит полностью светодиодную светотехнику.

Фургон Transit Custom и пассажирский вариант Tourneo Custom обычно максимально унифицированы между собой. Но в новом поколении производитель планирует сделать облик моделей более индивидуальным. В частности, они будут отличаться деталировкой, а такеж подсвеченной облицовкой радиатора. Также электрические версии получать собственную эмблему.

Напомним, что нынешнее поколение модели выпускается с 2012 года, а в 2017-м подверглась рестайлингу и модернизации. Помимо электрической версии в семействе будут представлены варианты с ДВС и в гибридных вариантах – обычном и PHEV. В рамках кооперации между концернами Ford и Volkswagen, Transit/Tourneo Custom будет использовать узлы и агрегаты нового поколения VW Transporter. Нечто подобное ожидает пикапы Ford Ranger и VW Amarok, а такеж VW Caddy и Ford Transit/Tourneo Connect.

Новое поколение Ford Transit/Tourneo Custom начнут выпускать на турецком заводе компании в 2023 году, а более компактные Transit/Tourneo Courier ожидаются в 2024-м.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, электрический кроссовер Ford Mustang Mach-E поступил в полицию Нью-Йорка.