Ford відмовиться від моделі Mondeo

Компанія Ford після майже 30 років виробництва моделі Mondeo припинить виробництво сімейства.

Про це повідомляє портал Motor1. Mondeo розділить долю споріднених заокеанських седанів марки Ford та Lincoln, які вже пішли в небуття.

За словами представників компанії, седани переживають не найкращі часи, – їх продажі скорочуються з кожним роком. У 2020 році 39% всіх продажів марки Ford припадали на кросовери та SUV, що на 8% більше, ніж роком раніше. Крім того, все більше покупців віддають перевагу гібридним модифікаціям версіям із традиційним ДВЗ. Наприклад, понад 50% покупців кросовера Kuga вибрали версію PHEV. Все це підписало "смертний вирок" моделі Mondeo.

Нагадаємо, що Ford Mondeo дебютував 1993 року як глобальна модель та завоював титул Car of the Year 1994 у Європі. За майже 30-річну історію, Mondeo знайшов чимало шанувальників, а його тираж досяг майже 5 мільйонів екземплярів. За цей час автомобіль пережив чотири покоління, останнє з яких дебютувало 2012 року.

Завдяки звільненим виробничим площам компанія Ford планує збільшити випуск інших моделей, передусім кросовера Kuga нового покоління.

Як повідомляв раніше OBOZREVATEL, Ford Fusion перетвориться на гібридний кросовер. Новинка буде відрізнятися гібридною силовою установкою, великим кліренсом і повним приводом. Таке оснащення дозволить скласти гідну конкуренцію іншим SUV.