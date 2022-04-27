FIAT представил новые версии моделей 500 и 500X

Итальянская компания FIAT презентовала две новые стильные версии Dolcevita с электрифицированным силовым агрегатом, мягкой складной крышей и богатой комплектацией. Новинки созданы на базе моделей FIAT 500 и 500X.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Название Dolcevita (ит. сладкая жизнь) как нельзя лучше характеризует новые версии популярных моделей. Хэтчбеки 500 и 500X получили мягкую тканевую крышу, которая создает приятное ощущение простора и возможность наслаждаться жизнью весенним солнцем и теплой погодой. Гармонию с природой призван обеспечить гибридный силовой агрегат.

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FIAT 500Х Dolcevita оснащен 1,5-литровым 130-сильной бензиновой "четверкой", вспомогательным 15-киловаттным электромотором на 48 В и роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Для версии 500 предусмотрен 1-литровый 70-сильный двигатель и 5-ступенчатая "механика". Кроме того, автомобиль имеет 12-киловаттный стартер-генератор.

Обе версии получили эксклюзивный перламутровый оттенок белого цвета кузова Gelato White, а также белую кожаную отделку салона. Мягкая складная крыша у модели 500Х имеет цвет слоновой кости, а для FIAT 500 на бежевая. Автомобили богато декорированы хромированными деталями, включая оклады противотуманных фар и корпусы зеркал.

В богатую комплектацию также вошли 16- (FIAT 500) и 18-дюймовые (500Х) легкосплавне диски эксклюзивного дизайна, камера заднего вида и инфо-развлекательная система Uconnect с 7-дюймовым экраном, навигацией и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания FIAT создалa "музыкальную" версию электромобиля Fiat 500.