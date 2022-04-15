FIAT создал 'музыкальную' версию электромобиля Fiat 500

Итальянская компания FIAT представила особую версию своего электрического хэтчбека 500. La Prima была создана при участии знаменитого тенора Андреа Бочелли и компании JBL.

Об этом сообщает пресс-служба производителя. Fiat 500 La Prima by Bocelli станет флагманом семейства. Автомобиль адресован меломанам, которые должны оценить высококлассную аудиосистему JBL, а также настройки, над которыми работал известный итальянский оперный певец Андреа Бочелли и его сын Маттео.

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В частности, аудиосистема развивает мощность 320 Ватт и использует фирменную технологию JBL, получившую название "Virtual Venues" и адаптированную под скромное пространство салона хэтчбека. Кроме того, версия 500 La Prima By Bocelli также получила перчаточный ящик с антибактериальным покрытием и ультрафиолетовой лампой UV-C, позволяющей обеззараживать личные вещи владельца. Также автомобиль имеет 10,25-дюймовый сенсорный дисплей инфо-развлекательной системы Uconnect, 7-дюймовую цифровую шкалу приборов, а также полный комплект электронных систем помощи водителю.

Новинка будет доступна в вариантах с жесткой или мягкой крышей. В стандартную комплектацию входят полностью светодиодные фары, 17-дюймовые легкосплавные диски, дорогая внутренняя отделка. Покупатели смогут выбирать между шестью цветами кузова.

В движение автомобиль приводит электромотор мощностью 118 л.с. и крутящим моментом 220 Нм. Питание для него обеспечивает батарея емкостью 42 кВтч, которая позволит без остановки преодолеть дистанцию порядка 321 км по циклу WLTP.

Стоимость новинки станет известны ближе к началу продаж. Напомним, что Fiat 500 является одним из самых популярных электромобилей в Европе.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, компания FIAT показалa новые гибридные версии 500Х и Tipo.