FIAT представил кроссовер и предложил выбрать ему имя

Компания FIAT показала иллюстрации нового, пока еще безымянного, кроссовера, который готовится к дебюту на очень важном для бренда рынке Южной Америки.

Об этом сообщает пресс-служба компании. Покупателям предлагают принять участи в выборе имени для новинки, для чего на бразильском сайте компании организовано интерактивное голосование. Выбирать предлагается из трех названий: Pulse, Domo или Tuo.

Новинка имеет компактные размеры и создана на платформе MLA, которая используется на бразильском хэтчбеке FIAT Argo. От своего "родственника" новинка отличается собственным дизайном кузова, багажными рейлингами, увеличенным клиренсом и черным пластиковым обвесом по периметру.

Ожидается, что модель получит 1,3-литровый бензиновый мотор, который будет доступен в атмосферном варианте мощностью 110 л.с. и его турбированной 180-сильной версии. Не исключено появление версии, работающей на популярном в странах Южной Америки биоэтаноле. В зависимости от типа и мощности мотора в паре с ним будет работать бесступенчатый вариатор или 6-ступенчатый "автомат".

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, FIAT показал новый пикап Toro. Автомобиль получил новый турбированный 1,3-литровый двигатель, который может работать на бензине или этаноле. Он развивает мощность 185 л.с. и 270 Нм крутящего момента. Вся эта мощь отправляется к передним ведущим колесам посредством 6-ступенчатого "автомата".

Кроме того, автомобиль можно заказать в дизельном исполнении с 2-литровым турбомотором мощностью 170 л.с. и моментом в 350 Нм. В паре с ним работает 9-ступенчатый "автомат", а привод осуществляется на все колеса.